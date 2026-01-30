Мэр Оренбурга — об аварии, где двое получили ожоги: Мы и частники поможем пострадавшим, а ущерб — порядка 200 тысяч рублей

Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов прокомментировал Daily Storm аварию, из-за которой обварило кипятком двоих человек. По словам градоначальника, власти и частная фирма, которой принадлежит участок теплотрассы, помогут пострадавшим, а ущерб от ЧП — порядка 200 тысяч рублей.





«Ремонт ведет сейчас компания «Т Плюс». Думаю, ориентировочно, до 22:00 работы завершатся. Это труба не «Т Плюс», не городская, а частной организации. Она написала уже гарантийное письмо по финансированию ремонтных работ. Это обойдется примерно тысяч в 200 рублей. У них просто своей аварийной службы нет. Но дело уголовное уже возбуждено, следствие со всем разберется и предоставит выводы», — заявил мэр.





Он заверил, что провалившиеся в яму с кипятком парни будут поддержаны в том числе финансово: «Они госпитализированы. Но мы окажем помощь, поручение губернатора получено. Ситуацию держу на контроле».





По его словам, оборудование на теплотрассе, которое принадлежит частной компании, не было старым: «Акт был подписан в 2019 году. Ранее таких прорывов на этом участке не было. Но на всех коммуникациях случаются внештатные ситуации. Это же зима! Иногда бывает, что остаются какие-то предприятия на определенный промежуток времени без отопления. До этого каких-то техногенных аварий в городе не было».





Частники не останутся в стороне в вопросе помощи получившим ожоги ребятам, считает мэр. «Все с пострадавшими должно быть хорошо в плане здоровья. По одному парню будут последствия, а по второму все незначительно. Помогать ли пострадавшим — вопрос доброй воли руководства этой фирмы. Но, думаю, они должны [принять участие]. Мы с ними этот вопрос проработаем обязательно», — заключил градоначальник.





Инцидент произошел утром 30 января. В Оренбурге в результате провала асфальта два местных жителя получили травмы. Один из молодых людей провалился в кипяток по пояс. Пока очевидцы обтирали парня снегом и дожидались скорой, в яму провалился второй.





Оба пострадавших сейчас находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.