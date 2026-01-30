В Оренбурге два студента провалились в яму с кипятком

В Оренбурге двое студентов провалились в яму на дороге возле местного колледжа, из-за утечки на тепловых сетях произошел обвал грунта. Максимальная глубина провала на улице Монтажников составила 80 сантиметров.





По словам очевидцев, один из парней не заметил яму, так как всю округу заволокло паром, из-за чего видимость была плохая, а второй — неудачно обходил место коммунальной аварии, когда его уже начали огораживать.





Молодые люди сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Они получили термические травмы. Один из пострадавших — несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





По данным властей, поврежденный трубопровод отопления, из-за которого обвалился грунт, находится на балансе частной компании.