В Кремле подтвердили, что Трамп лично попросил Путина не наносить удары по инфраструктуре Украины

Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





По его словам, это сделано для создания благоприятного фона для переговоров.





Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что российская и украинская стороны не договаривались прекратить удары по энергоструктуре.





Трамп заявлял, что он попросил Путина не использовать в качестве целей на Украине объекты энергетики, так как стоят сильные морозы. Американский президент также утверждал, что Россия пошла на встречу в этом вопросе.