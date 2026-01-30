«Ультразвуковые датчики и лазерные лучи»: в Департаменте ЖКХ Москвы рассказали о работе собственной метеорологической службы

У Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы есть собственное метеорологическое управление. Оно включено в состав ГБУ «Автомобильные дороги». Благодаря работе специалистов службы заранее узнают о непогоде и могут подготовиться к уборке снега, сообщили в мэрии.





Ведется круглосуточный мониторинг погоды. Это позволяет предсказывать метеоусловия за пару недель, а иногда и месяц.





Более 100 метеодатчиков расположены по всему городу. Работает и доплеровский метеолокатор. Он в радиусе 250 километров отслеживает тип, интенсивность и перемещение осадков. Скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков также фиксирует датчик, высоту снежного покрова рассчитывают лазерные лучи.





Прогнозы помогают определить необходимое количество техники и бригад для уборки снега, а также защитить городские объекты от порывов ветра. Кроме того — заранее откорректировать температуру в системе отопления.





До начала снегопада коммунальные службы приступают к превентивной противогололедной обработке особо опасных участков дорог. Это позволяет предотвратить образование так называемого черного льда, а также снизить количество аварий.