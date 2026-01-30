Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже более двух лет находится под контролем России, а в Донбассе «динамика на фронте говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он задался вопросом, «означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию и собирается ли он атаковать АЭС».





Что касается Донбасса, то «динамика на фронте говорит сама за себя», подчеркнул пресс-секретарь российского президента.





Владимир Зеленский 30 января заявил, что Киев не готов отдавать Донбасс и ЗАЭС «без боя».





Ранее он предлагал разделить контроль над атомной станцией между Украиной и США. Россия же на переговорах в Абу-Даби выдвигала предложения использовать энергию ЗАЭС совместно с Украиной, писала Politico.