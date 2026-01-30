Компании рассказали об экономическом эффекте «Зимы в Москве»

Проект «Зима в Москве» — помощь местным предпринимателям, позволяющая быть ближе к аудитории и развиваться. Вот что об этом говорят сами представители бизнеса.





PR-директор Rostic's Жанна Белаш





«Такая коллаборация с парками Москвы — это очень хороший пример интеграции бизнеса в общественное пространство, когда гости, гуляя в парке, могут видеть свой любимый бренд. Они очень этому рады, испытывают очень много эмоций. На самом деле, эмоции — это важная часть, на наш взгляд, подобных коллабораций. То есть что вы видите в парке Москвы — это большое пространство, очень современное, хорошая инфраструктура. Кроме того, у нас обогреваемое пространство. Гости могут не только заказать свой любимый продукт, но и посидеть, погреться, отдохнуть», — отметила представитель компании.





Директор по коммуникациям и устойчивому развитию девелоперской компании STONE Татьяна Желанова





«Для нас это первая интеграция с парком Москвы. Сегодня мы активно представлены на Ходынском поле и реализуем здесь четыре офисных объекта. Поэтому для нас сотрудничество с парком было максимально лаконичным и органичным. Благодаря развитию парка мы смогли выстроить эффективный и продуктивный диалог с коллегами и реализовать вот такую зону керлинга как дополнительную новую активность для москвичей. А керлинг — не совсем национальный русский вид спорта. Тем не менее, я так понимаю, он все более популярен», — сказала она.





«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения. Он продлится до 28 февраля.