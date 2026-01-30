Новым иноагентом стал переводчик академика Сахарова Александр Гольдфарб

Микробиолог и публицист Александр Гольдфарб признан Минюстом России иностранным агентом. Ему 78 лет. В советское время он был переводчиком Андрея Сахарова. В 2000-х возглавлял Фонд гражданских свобод, основанный Борисом Березовским. Был знаком с Александром Литвиненко. Сотрудничал с этим экс-сотрудником ФСБ, подготовил его книгу.





В 2018 году имя Гольдфарба попало в заголовки, когда ученый подал иск в суд США против российских телеканалов. Поводом стала информация о том, что Гольдфарб, как утверждалось, убил Литвиненко. Через несколько лет ученому присудили 25 миллионов долларов.





Минюст внес Гольдфарба в реестр иноагентов в том числе за то, что тот «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией».





Список иностранных агентов сегодня также пополнили поэт Ян Шенкман, проекты «Швейцария для всех», «Новая вкладка», «Дозор в Волгограде» и MISRA/«МИСРА ТВ».