Макрон заявил Зеленскому, что Франция освободит задержанный танкер Grinch, якобы принадлежащий «теневому флоту» России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж освободит задержанный танкер, якобы «теневого флота» России. Это будет сделано, исходя из французского законодательства.





По словам президента Украины, его коллега из ЕС сказал ему об этом 29 января. При этом Макрон хочет изменить законы, чтобы в дальнейшем задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции.





Речь идет о грузовом судне Grinch. Париж сообщил о задержании нефтяного танкера 22 января. Судно «под чужим флагом», находящееся под санкциями, двигалось в Средиземном море из Мурманска. Согласно данным из открытых источников, Grinch ходит под флагом Коморских островов.





Танкер сопроводили до Марселя, после чего назначили административный арест. Все члены экипажа Grinch — граждане Индии. Задержанный капитан был освобожден и вернулся на борт.





В посольстве России во Франции заявили, что французская сторона не дала официального ответа на запрос о судне Grinch. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Grinch не связан с Россией.