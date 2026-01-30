В театре «Шалом» пройдет первый актерский стендап

Представьте: публика смеется над вашими рабочими косяками и страхами. Неловко? К счастью, с таким стендапом выступаете вы сами, а зрителей не так уж и много. Все это — предстоящий актерский стендап-вечер в зеленом кафе театра «Шалом». Подобное мероприятие пройдет впервые.





Сквозной темой стендапа будет актерский лайфстайл: рабочие ситуации, нелепые моменты и закулисные секреты, страхи и радости. Ведущий вечера — артист театра Антон Ксенев. Кроме того, запланировано выступление гостей из других московских театров.





«Наш стендап — это одновременно эксклюзивное юмористическое шоу всего на 60 человек, возможность увидеть в новом амплуа любимых артистов и чистой воды эксперимент, потому что настоящий стендап — это всегда риск и для артиста, и для зрителя (а у нас он настоящий: артисты пишут свои тексты сами, и эти тексты никто не видит до момента выступления). Может быть, даже будет смешно», — рассказал Ксенев.





Стендап состоится 16 февраля и станет частью программы «ЦИМес» — это самостоятельные работы артистов, не входящие в репертуар театра. Билеты продаются через сервис «Мосбилет».