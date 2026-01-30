В Москве откроется визовый центр Японии, в 2025-м страну посетило рекордное число россиян

Прием документов на оформление визы в Японию с 12 февраля будет осуществляться в визовом центре в Москве (Japan Visa Application Centre — JVAC). Об этом сообщили в посольстве Японии в РФ.





Там отметили, что это сделано для улучшения качества услуг и удобства заявителей. Прием документов на визу будет по предварительной записи.





Визовый сбор за обработку документов — 970 рублей с каждого заявителя. Бесплатно виза оформляется для россиян, граждан стран СНГ и Грузии. Минимальный срок рассмотрения заявления — четыре рабочих дня.





Японию в прошлом году посетило почти 195 тысяч человек. Это рекордный показатель за все время.