Премьеру спектакля «Вишневый сад» представят в театре «Модерн»

Московские театралы окунутся в «кипящую бурлящую воду», и называется она «Вишневый сад». Речь идет о спектакле по одноименной пьесе Антона Чехова в театре «Модерн». Показ пройдет в преддверии десятилетия обновленной площадки под руководством Юрия Грымова.





«Вишневый сад» — это абсолютный кипяток. Икона русской драматургии, великая мировая пьеса. Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом кипятке легко свариться. Или возродиться омоложенным. В этом году исполняется 10 лет, как я руковожу театром «Модерн». Мы попробуем нырнуть в эту кипящую бурлящую воду под названием «Вишневый сад», — сказал Грымов.





Художественный руководитель «Модерна» представит авторский взгляд на пьесу. Премьерные показы пройдут 20, 21, 22 и 29 марта. Билеты продаются через сервис «Мосбилет».