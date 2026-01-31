Самые яркие открытия на гастрономической карте Москвы в январе

Новые имена продолжают звучать в «держащей руку на пульсе» в условиях конкуренции ресторанной индустрии Москвы. В конце 2025-го — начале 2026 года в столице открылось более 10 новых кафе и ресторанов.





На Лубянке появился итальянский проект Rusty Rat & Pizza, на заводе «Кристалл» — сезонный ресторан DNA Kitchen.





Винный бар «Компаньон» открыл двери для гостей в районе метро «Китай-город», а на территории завода «Рассвет» начал работать рыбный ресторан Mür. Заведение Papandopulo заработало в ЖК Lucky, там же открылся новый ресторан японской кухни Odzu.





Ресторатор Владимир Перельман называл 2025 год хорошим для бизнеса. Добиться этого удалось в том числе за счет диалога со столичными властями.