Украинцам запретили обсуждать собак и котиков на русском языке

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире YouTube-канала «КиевFM» пожаловалась, что украинцы переходят на русский язык сразу же, когда говорить на украинском не требует законодательство.





По ее мнению, оказываясь вне дома, люди должны говорить лишь на украинском.





«Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе», — отметила Ивановская.





Омбудсмен заявила: из жалоб, с которыми она работает, следует, что логика украинцев так не работает. Когда дело не касается рабочих вопросов, они переходят на русский язык.