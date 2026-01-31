Новости
Мурманск и Североморск снова частично остались без света

Электроснабжение отключилось на участке ЛЭП с временными опорами в Мурманске и Североморске, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Сами опоры не повреждены. 


«Проводятся мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма, в том числе аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме осуществляют переключение потребителей по резервной схеме. Приоритет объектам жизнеобеспечения», — указал глава региона. 


Местные Telegram-каналы пишут, что в Мурманске поэтапно отключают наружное освещение и иллюминацию, чтобы направить освободившиеся мощности на приоритетные объекты — больницы, котельные и другие. 


До этого блэкаут в Мурманской области был на прошлой неделе. Города региона остались без света из-за того, что линии электропередачи вовремя не очищали от наледи и изморози. Две из пяти поврежденных опор ЛЭП функционировали с 1960-х.

