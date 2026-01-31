Режиссеров Сокурова и Тодоровского исключили из Совета по развитию кинематографии

Режиссеров Александра Сокурова и Валерия Тодоровского исключили из Совета по развитию кинематографии. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.





Мест в этом правительственном совещательном органе, созданном для разработки предложений в сфере политики в области кино, лишились еще несколько человек. Среди них: режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсеры Наталья Мокрицкая, Эдуард Илоян и Валерий Федорович.





В совет включили Владимира Машкова, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского, режиссера Сергея Урсуляка, гендиректора «Окко» Гавриила Гордеева и гендиректора «МТС Медиа» Софью Митрофанову.