Зеленский отказался приехать в Москву на переговоры и пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения поехать в Москву на переговоры. В ответ он пригласил президента России Владимира Путина посетить Киев, если тот «посмеет».





Зеленский также заявил, что не согласен участвовать во встречах по урегулированию конфликта, если они будут проходить на территории России или Белоруссии.





Он добавил, что российская и украинская стороны не договаривались прекратить удары по энергоструктуре. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он попросил Путина не использовать в качестве целей на Украине объекты энергетики, так как стоят сильные морозы.





Американский президент также утверждал, что Россия пошла навстречу в этом вопросе. В Москве комментировать какие-либо соглашения о подобных договоренностях отказались.