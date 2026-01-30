Новости
Новости 18+
St
Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек
18+
В учреждении сейчас карантин, выясняются причины смерти постояльцев undefined
Новости

Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек

В учреждении сейчас карантин, выясняются причины смерти постояльцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где скончались девять человек. Он уточнил: Елена Морозова не уволена, а отстранена от должности на время следствия как заинтересованное лицо.


Ранее следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что смерть шести постояльцев связана с гриппом. Остальные случаи изучаются. 


В Минздраве Кемеровской области сообщали, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, но без симптомов. Позднее их количество увеличилось до 50, двое находились в тяжелом состоянии.


Сейчас в интернате карантин. Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Протухшие продукты, тараканы в палатах и плохое отношение руководства: что известно об интернате Прокопьевска, где умерли девять человек

Возбуждено уголовное дело, эпидемиологическая ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, Минздрава и Минтруда 29 января 2026
Dailystorm - Протухшие продукты, тараканы в палатах и плохое отношение руководства: что известно об интернате Прокопьевска, где умерли девять человек
#кемеровская область #интернат #кузбасс #умершие #прокопьевск
Загрузка...
Загрузка...