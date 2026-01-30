Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где скончались девять человек. Он уточнил: Елена Морозова не уволена, а отстранена от должности на время следствия как заинтересованное лицо.





Ранее следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что смерть шести постояльцев связана с гриппом. Остальные случаи изучаются.





В Минздраве Кемеровской области сообщали, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, но без симптомов. Позднее их количество увеличилось до 50, двое находились в тяжелом состоянии.





Сейчас в интернате карантин. Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке.