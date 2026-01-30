Новости
В Петербурге силовики предотвратили покушение агента Украины на российского военного
У злоумышленника изъят пистолет Макарова с глушителем, возбуждено уголовное дело undefined
Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. 


По данным ведомства, преступление готовил сторонник запрещенной в России украинской террористической организации. У задержанного изъят заряженный пистолет Макарова с глушителем. 


Связь с кураторами злоумышленник поддерживал через интернет. По заданию он провел разведку. 


Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации» Уголовного кодекса РФ.

