В Петербурге силовики предотвратили покушение агента Украины на российского военного

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на военнослужащего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным ведомства, преступление готовил сторонник запрещенной в России украинской террористической организации. У задержанного изъят заряженный пистолет Макарова с глушителем.





Связь с кураторами злоумышленник поддерживал через интернет. По заданию он провел разведку.





Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации» Уголовного кодекса РФ.