Новости
Новости 18+
St
Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Украине после его просьбы к Путину
18+
Глава Белого дома, по его словам, попросил об этом российского лидера, указав на сильные морозы undefined
Новости

Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Украине после его просьбы к Путину

Глава Белого дома, по его словам, попросил об этом российского лидера, указав на сильные морозы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Украине после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину.


«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов [по Украине] из-за этой ужасно холодной погоды», — сказал Трамп. 


После слов Трампа о просьбе к Путину о временном прекращении ударов Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на соблюдение этих договоренностей. 


Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что пока не может комментировать сообщения о якобы достижении «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...