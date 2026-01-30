Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Украине после его просьбы к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия приостановила удары по Украине после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину.





«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов [по Украине] из-за этой ужасно холодной погоды», — сказал Трамп.





После слов Трампа о просьбе к Путину о временном прекращении ударов Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на соблюдение этих договоренностей.





Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что пока не может комментировать сообщения о якобы достижении «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом.