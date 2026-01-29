Трамп попросил Путина неделю не наносить удары по украинским городам

Президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина в течение недели не наносить удары по Киеву и другим городам Украины. Об этом американский политик заявил во время заседание своего кабинета.





Свою просьбу к российскому лидеру он связал с сильными морозами на Украине.





«Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — сказал глава государства.





Он добавил, что российский лидер согласился на эту просьбу. Трамп отметил, что некоторые советники отговаривали его от этого, так как считали, что Путин не согласится. Украинская сторона, по его словам, также сначала не поверила в достижение этой договоренности, однако в итоге обрадовалась такому решению.





Трамп также сообщил о значительном прогрессе в переговорном процессе, направленном на урегулирование конфликта на Украине. Он выразил надежду на скорое завершение боевых действий.