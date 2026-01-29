Криптомиллионер Бутерин прочитал лекцию по бизнесу в дырявом носке

Основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталий Бутерин, состояние которого оценивается в сотни миллионов долларов, вновь появился на публике в дырявом носке. Фотография с моментом его выступления разошлась в Сети.





Снимок был сделан во время его выступления на конференции ETH Chiangmai в Таиланде. Пользователи социальных сетей отметили контраст между огромным капиталом криптомиллионера и его невниманием к деталям гардероба.





«Он такой же, как и я. Только у меня нет 700 миллионов долларов», — написал один из них в X.





Другой пошутил о волатильности крипторынка: «Учитывая колебания стоимости Ethereum, даже Бутерин не может позволить себе новые носки».





Это не первый случай, когда Бутерин появился на публике в дырявых носках. Он известен скромным стилем одежды, прямотой и минималистичным образом жизни: не имеет собственного дома и периодически проживает в коммунах с другими разработчиками. В то же время в 2025 году, согласно аналитической платформе Arkham, на счетах Бутерина было порядка 923 миллионов долларов.