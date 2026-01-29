«Ситуация непростая, сломаны три ребра»: Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП

Новости
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подробно рассказал о своем состоянии спустя неделю после ДТП. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.


Из Курской областной клинической больницы он сообщил, что до выписки еще далеко, ему предстоит работать непосредственно из палаты. Политик поблагодарил врачей, назвав их профессионалами экстра-класса, и пояснил, что ситуация остается сложной. 


«Наряду с переломом бедренной кости сломаны три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время», — заявил Хинштейн.


Он также выразил благодарность всем, кто поддерживает его и желает скорейшего выздоровления, отметив, что это придает ему сил.


Ранее Хинштейн сообщил, что находится в больнице. Из-за «непростых погодных условий» его машину занесло и выбросило на обочину. После ДТП ему сделали операцию.

