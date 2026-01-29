Новости
Шереметьево стал новым владельцем аэропорта Домодедово
Он купил активы за 66,1 миллиарда рублей undefined
ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», купила активы группы «Домодедово». Торги состоялись 29 января, сообщает ПСБ.


Официальное объявление о результатах приватизации ожидается 30 января, уточняет РБК со ссылкой на источник. Лот, включающий 25 компаний холдинга, был продан в рамках формата публичного предложения по типу голландского аукциона, где цена снижалась от стартовых 132,265 миллиарда рублей с шагом в 10%.


Итоговая цена сделки составила 66,132 миллиарда рублей. Второй участник торгов, дочерняя структура аэропорта Внуково, не стал повышать ставку после достижения этого порога, что и предопределило победу Шереметьево. 


Ранее сообщалось, что первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. Тогда была подана лишь одна заявка.

