Шереметьево стал новым владельцем аэропорта Домодедово

ООО «Перспектива», стопроцентная дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», купила активы группы «Домодедово». Торги состоялись 29 января, сообщает ПСБ.





Официальное объявление о результатах приватизации ожидается 30 января, уточняет РБК со ссылкой на источник. Лот, включающий 25 компаний холдинга, был продан в рамках формата публичного предложения по типу голландского аукциона, где цена снижалась от стартовых 132,265 миллиарда рублей с шагом в 10%.





Итоговая цена сделки составила 66,132 миллиарда рублей. Второй участник торгов, дочерняя структура аэропорта Внуково, не стал повышать ставку после достижения этого порога, что и предопределило победу Шереметьево.





Ранее сообщалось, что первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. Тогда была подана лишь одна заявка.