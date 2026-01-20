Аукцион по продаже аэропорта Домодедово за 132 миллиарда не состоялся

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. Согласно данным электронной торговой площадки «ГИС Торги», была подана лишь одна заявка.





Ее отклонили из-за неполного пакета документов или их несоответствия законодательству. В соответствии с правилами, торги признаются несостоявшимися, если на участие не было подано ни одной заявки или ни один из претендентов не был допущен.





Начальная цена лота составляла 132,266 миллиарда рублей, задаток — 26,45 миллиарда рублей. Торги были назначены на 20 января.





АО «Международный аэропорт Шереметьево» заявило о готовности участвовать в возможном втором этапе продажи, несмотря на сложность проекта и необходимость крупных инвестиций. В Шереметьево отметили, что Домодедово имеет долги более 75 миллиардов рублей, убытки за 2023 год составили 6,8 миллиарда рублей, а пассажиропоток последние годы сокращался, передает РБК. Также там подчеркнули, что десятилетиями в аэродромную инфраструктуру не вкладывались средства.





Аэропорт Домодедово перешел под государственный контроль летом 2025 года. Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что интерес инвесторов к объекту есть, а аудит аэропорта был завершен.