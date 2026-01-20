В Босфоре найдено тело, предположительно, пропавшего в прошлом году российского пловца

В Босфорском проливе обнаружено тело мужчины в плавательном костюме, которое может принадлежать пропавшему в августе 2025 года российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство IHA.





Найденное тело было извлечено из воды морской полицией. Предположение о возможной связи с делом Свечникова основано на том, что на нем был костюм для плавания.





Напомним, что 29-летний спортсмен, кандидат в мастера спорта, пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Его отсутствие на финише заметили лишь спустя несколько часов.





Активные поиски пловца были прекращены еще в 2025 году, однако следственные действия продолжаются. Семья Свечникова ранее обращалась в российскую дипломатическую миссию в Афинах, а также заявила о вознаграждении за новую информацию о его судьбе. Кроме того, родственники подали жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.