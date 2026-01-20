Школьник погиб внутри танка на выставке военной техники в Якутии

Школьник погиб на территории экспозиции военной техники музея «Россия — моя история» в Якутии. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Якутска Евгений Григорьев.





По предварительным данным, 16-летний подросток, учащийся одной из школ, погиб, оказавшись придавленным тяжелой подвижной металлической деталью танка.





На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Глава города выразил соболезнования родным мальчика и призвал взрослых «не допускать баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах».





По информации региональной прокуратуры, мальчик 2009 года рождения проник в танк через нижний люк и получил смертельную травму при падении одной из внутренних конструкций.