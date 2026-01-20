Мэр Днепра Филатов обматерил Зеленского на фоне обысков в мэрии

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов в резкой форме высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского на фоне обысков в здании городской администрации. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях.





В своем посте Филатов призвал руководство Украины прекратить «врать» про «единство нации, несокрушимость и переформатирование власти». Он также предложил Зеленскому либо повсеместно назначить «своих прокуроров с ментами», либо не мешать работе местных властей.





Обыски в мэрии он назвал действиями «бешеных псов», которые парализуют работу городской администрации в условиях тяжелой ситуации в энергетической сфере.