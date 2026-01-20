Новости
На ВДНХ рассказали о работах скульпторов на выставке Русского музея
Выставка в павильоне «Центральный» включает уникальные эскизы памятника Долгорукому и скульптуры «Девушка с веслом» Фото: Мосфото
На выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая проходит в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ, помимо живописных полотен представлены значимые скульптурные произведения, раскрывающие исторический и культурный облик столицы.


Центральное место в экспозиции занимают два варианта проекта памятника князю Юрию Долгорукому работы Сергея Орлова, победившего в конкурсе 1947 года. Посетители могут сравнить эскизы с финальным монументом, установленным на Тверской площади.


Также выставлена двухметровая дипломная работа Эрнста Неизвестного «Строитель Московского Кремля Федор Конь», выполненная в реалистической манере, от которой скульптор позже отошел. Особый интерес представляют произведения Ивана Шадра, включая эскиз «Буревестник. Портрет А.М. Горького» для нереализованного памятника и голову первой версии знаменитой «Девушки с веслом», созданной для ЦПКиО имени Горького.


Выставка организована Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, столичным департаментом культуры и ВДНХ. Увидеть скульптурные работы можно до 1 февраля.

