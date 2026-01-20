Минобороны России начало отбор россиян в новые беспилотные войска

Министерство обороны России организовало по всей стране масштабный набор граждан для прохождения службы по контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем (БпС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от желающих. Для новобранцев предлагается контракт сроком от одного года. Условия включают обязательный курс обучения управлению дронами различных типов, дополнительные выплаты за поражение целей и гарантированное увольнение по окончании контракта без обязательного продления. Служба предусмотрена исключительно в подразделениях БпС.





В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом военной службы в авиационных частях, пилоты дронов, авиамоделисты, а также IT-специалисты, электронщики и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. Ключевыми требованиями для операторов являются развитые аналитические способности, устойчивый вестибулярный аппарат, мелкая моторика и уверенное владение компьютером.





В пунктах отбора желающие могут ознакомиться со специальной техникой и даже попробовать свои силы на симуляторе FPV-дрона. Инструкторы на месте проводят предварительный отбор, после чего соответствующие требованиям кандидаты направляются в учебные центры для прохождения профильной подготовки.