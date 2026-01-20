ФСБ ликвидировала жителя Ставрополья, готовившего теракты против военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали жителя Ставропольского края, подозреваемого в подготовке террористических актов против военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.





По данным спецслужбы, гражданин России 1982 года рождения, проживавший в Кисловодске, был установлен в ходе оперативных мероприятий по делу о предотвращенном в декабре 2025 года теракте в Ставрополе. На месте происшествия обнаружены пистолет Макарова, граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из импортных компонентов.





Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован ответным огнем. В ФСБ отметили, что в результате операции пострадавших среди сотрудников силовых структур и мирных граждан нет. Расследование продолжается.