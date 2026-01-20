Российский хоккеист Бобровский, которого Трамп назвал «легендарным», устроил кулачный бой во время матча

Массовая драка произошла во время матча Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Голкиперы обеих команд Сергей Бобровский и Алекс Неделькович устроили потасовку прямо на льду.





Перед дракой произошла стычка между полевыми игроками, в которую вмешался Неделькович. В ответ российский вратарь «Флориды» Бобровский проехал через всю площадку и атаковал голкипера соперника, сорвав с него маску. После этого оба хоккеиста обменялись ударами кулаками и упали на лед.





Судьи назначили каждому вратарю по семь минут штрафного времени. Победу в матче одержал «Сан-Хосе» со счетом 4 : 1. Следует отметить, что это первая драка между голкиперами в НХЛ с 2020 года.





Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккейный клуб «Флорида Пантерз» — победителя Кубка Стэнли 2025 года. Во время торжественной церемонии он отдельно отметил вклад российского вратаря Бобровского, назвав его «легендарным».





В своей речи Трамп подчеркнул выдающуюся игру голкипера в плей-офф, где Бобровский оформил три «сухих» матча в первых трех сериях.





«Играл феноменально — феноменальный хоккей», — сказал президент США, после чего пожал хоккеисту руку.





В рамках визита чемпионы НХЛ подарили Трампу чемпионский перстень, именную майку команды и хоккейную клюшку.