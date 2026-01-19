Украинские дроны атаковали школу в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники атаковали школу во время уроков.





В здании находились 15 учащихся и 10 сотрудников. К счастью, никто из них не пострадал. Повреждения получили лишь автомобиль охраны и остекление, указал Балицкий.





Чиновник отметил, что «отсутствие жертв не отменяет серьезности происшествия», ведь это «чудовищный акт, который не имеет никаких оправданий».





Оперативные службы устраняют последствия случившегося и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса, подчеркнул губернатор.