Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Гаравани ушел из жизни в своем доме в Риме. Причина смерти не называется.





Прощание с ним пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).





В 1960 году совместно с Джанкарло Джаметти Гаравани основал дом моды Valentino. В 1998 году продал свой бизнес Джанни Аньелли, однако в течение десяти лет продолжал создавать коллекции. Последний показ состоялся в Париже в 2008 году.





Гаравани также известен как владелец многочисленных объектов недвижимости и коллекционер живописи.