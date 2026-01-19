Новости
Новости 18+
St
Умер итальянский модельер Валентино Гаравани
18+
Он основал дом моды Valentino undefined
Новости

Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Он основал дом моды Valentino

В Италии скончался модельер Валентино Гаравани. Ему было 93 года. О смерти кутюрье сообщила итальянская газета La Repubblica Daily. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Гаравани ушел из жизни в своем доме в Риме. Причина смерти не называется.


Прощание с ним пройдет 21 и 22 января, а в пятницу, 23 января, его похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).


В 1960 году совместно с Джанкарло Джаметти Гаравани основал дом моды Valentino. В 1998 году продал свой бизнес Джанни Аньелли, однако в течение десяти лет продолжал создавать коллекции. Последний показ состоялся в Париже в 2008 году. 


Гаравани также известен как владелец многочисленных объектов недвижимости и коллекционер живописи. 

#италия #мода #модельер
Загрузка...
Загрузка...