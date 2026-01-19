Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на Украине, а не на Гренландии

Европа должна сфокусироваться на украинском конфликте, а не на попытках Вашингтона получить Гренландию, заявил президент США Дональд Трамп.





Американский лидер отказался комментировать, применят ли США силу для захвата острова. Кроме того, Трамп подчеркнул полную решимость ввести пошлины против стран ЕС, если остров не отдадут США.





Незадолго до этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя обострение ситуации вокруг Гренландии, заявил, что Амстердам готов «схватить американцев за шкирку и направить их в прежнее русло», если что-то пойдет не так.





На фоне стремления Трампа захватить Гренландию, конгрессмен-демократ Рубен Гальего назвал его идиотом. Он отметил, что сейчас жители острова «в полном шоке и пытаются найти хоть какой-то здравый смысл в происходящем». При этом, подчеркнул он, искать его здесь не стоит, ведь Трамп «просто хочет оставить после себя «наследие».