Шедевры из Русского музея можно увидеть на ВДНХ до 1 февраля

Жители и гости столицы могут посетить выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне ВДНХ №1 «Центральный» до 1 февраля, сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы.

Отмечается, что в рамках выставки представлено 115 шедевров русского искусства, включая работы крупнейших мастеров, таких, как Илья Репин, Валентин Серов, Василий Верещагин, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Иван Шишкин и Андрей Рябушкин. Это первая в истории Русского музея выставка, посвященная Москве, и часть произведений привезены в столицу впервые.