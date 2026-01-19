Новости
Шедевры из Русского музея можно увидеть на ВДНХ до 1 февраля
На выставке — работы Репина, Васнецова, Сурикова, Шишкина и других известных художников Фото: Мосфото
Жители и гости столицы могут посетить выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне ВДНХ №1 «Центральный» до 1 февраля, сообщила пресс-служба Департамента культуры Москвы. 

 

Отмечается, что в рамках выставки представлено 115 шедевров русского искусства, включая работы крупнейших мастеров, таких, как Илья Репин, Валентин Серов, Василий Верещагин, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Иван Шишкин и Андрей Рябушкин. Это первая в истории Русского музея выставка, посвященная Москве, и часть произведений привезены в столицу впервые. 

«Экспозиция состоит из четырех тематических разделов: «Старая Москва», «Новая Москва», «Москва — столица», «Москва и москвичи». Работы выстраиваются в живой исторический нарратив, повествующий о становлении и развитии города на протяжении веков, демонстрируя величие, преображение и многогранность столицы. Это отличная возможность увидеть редкие произведения, рассказывающие об истории Москвы через призму творчества великих художников», — добавили в пресс-службе. 

 

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — проект Русского музея, подготовленный в сотрудничестве с правительством Москвы, столичным департаментом культуры и ВДНХ.

