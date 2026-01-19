Новости
Новости 18+
St
18-летнего парня зарезали на остановке в Электростали
18+
Подозреваемого задержали undefined
Новости

18-летнего парня зарезали на остановке в Электростали

Подозреваемого задержали

18-летнего юношу зарезали в ходе конфликта, произошедшего в автобусе в Электростали, сообщили в главном управлении МВД по Московской области.


Все произошло вечером 18 января. Предварительно, компания парней приставала к пассажиркам автобуса, кричала им обидные вещи и показывала неприличные жесты. 


Telegram-каналы пишут, что 19-летний житель Кемерово Имомали Т. заступился за женщин, после чего все конфликтующие вышли на остановке и начали драться. 


Отмечается, что в какой-то момент Имомали вытащил нож и нанес одному из юношей несколько ударов. Подозреваемого задержали. Возбуждено дело об убийстве, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#убийство #конфликт #подмосковье
Загрузка...
Загрузка...