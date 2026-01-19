Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре, где взорвалась граната

Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Республике Коми после инцидента с учебной гранатой, сообщает региональное управление Следственного комитета России.





15 января во время учебного занятия взорвалась граната. В результате начался пожар. Пострадали свыше 20 человек пострадали, одна женщина скончалась спустя четыре дня от ожогов и отравления угарным газом.





Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело. Инцидент квалифицировали как халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью. Преподавателя отправили под домашний арест.





Сообщается, что потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 человек.