Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло до 39 человек

До 39 человек увеличилось количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании. Травмы различной степени тяжести получили еще 123 человека, из них около 50 госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии.
Катастрофа произошла в провинции Кордова на юге Испании. Пассажирский состав, ехавший в Мадрид, примерно через час после отправления сошел с рельсов в районе города Адамус. Второй поезд, идущий навстречу со скоростью 200 километров в час, столкнулся с первым составом.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожные пути находятся в хорошем состоянии, поскольку были отремонтированы в мае, и назвал аварию «чрезвычайно странной».