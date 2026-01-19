Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло до 39 человек

Катастрофа произошла в провинции Кордова на юге Испании. Пассажирский состав, ехавший в Мадрид, примерно через час после отправления сошел с рельсов в районе города Адамус. Второй поезд, идущий навстречу со скоростью 200 километров в час, столкнулся с первым составом.





Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожные пути находятся в хорошем состоянии, поскольку были отремонтированы в мае, и назвал аварию «чрезвычайно странной».