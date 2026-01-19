Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе

Президента России Владимира Путина пригласили в Совет мира по Газе, который был организован американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав Cовета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил представитель Кремля.





Кроме Путина, приглашения получили и другие главы государств. В их числе - Белоруссия и Казахстан.





Президент США объявил о создании Совета мира по Газе 16 января. Этот орган — ключевой элемент американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Формулировки в уставе, возможно, позволят использовать совет не только на Ближнем Востоке, но и превратить орган в конкурента ООН, писали СМИ. Трамп неоднократно критиковал организацию созданную после Второй мировой войны.





Трамп как председатель Совета мира может назначать и исключать участников, фактически блокировать решения и создавать, изменять или распускать дочерние структуры по мере необходимости.





Срок членства стран в совете ограничен тремя годами, но это правило не будет действовать для государств, которые внесут миллиард долларов в первый год работы структуры.