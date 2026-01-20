Глава Международного валютного фонда посоветовала украинцам «рычать по утрам, как львы»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева дала ряд рекомендаций Украине, касающихся экономических реформ. Одним из советов стало необычное психологическое упражнение.





«Надо верить в себя, как лев. Вставайте и рычите «р-р-р-р». Уверенность в себе имеет значение», — заявила Георгиева в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.





При этом Георгиева отметила, что «просто не будет», сославшись на собственный опыт. Также МВФ рекомендовал властям Украины отказаться от субсидирования тарифов на отопление и электроэнергию.





Это заявление прозвучало на фоне рекордного бюджетного дефицита страны, который в 2026 году запланирован на уровне 45 миллиардов долларов, а также исторического ослабления гривны: курс доллара впервые превысил 43 гривны, евро — 50 гривен.