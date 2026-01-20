Владимир Перельман назвал 2025 год хорошим для ресторанного бизнеса

Московский ресторатор Владимир Перельман рассказал о влиянии городских программ на туристический поток, успехах традиционного новогоднего меню и взаимодействии бизнеса с властями. Подробностями он поделился с «Лентой.ру».





По словам предпринимателя, лето 2025 года стало особенным благодаря масштабным украшениям в столице, что положительно сказалось на посещаемости заведений. Он отметил высокий трафик в июле и августе, связав его с успешной политикой города по привлечению гостей из регионов в отпускные месяцы. В новом ресторане «Рыба Моя» у парка «Зарядье» в выходные доля туристов доходила до 70-80%.





Для привлечения посетителей сеть делает ставку на уличный трафик, украшая фасады и создавая привлекательные визуальные точки, поскольку люди стали больше гулять. В праздничный сезон рестораны делают акцент на классической новогодней атрибутике: елках, мандаринах, советских конфетах, что, по мнению Перельмана, создает атмосферу «детского благополучия».





Специальное зимнее меню традиционно включает хиты русского застолья. В прошлом году, например, только за один день гости разобрали 500 килограммов селедки под шубой на вынос. Также популярны оливье с раковыми шейками, «Мимоза» и заливное из рыбы.





Оценивая взаимодействие с московскими властями, ресторатор назвал его уникальным и конструктивным. Он отметил постоянный диалог и поддержку, особенно запомнившуюся со времен пандемии. По его мнению, Департамент торговли Москвы сегодня говорит с бизнесом «на одном языке вкуса», оперативно вбирая мировые и российские тенденции, что помогает всей индустрии развиваться.