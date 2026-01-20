Новости
Женщина и трое детей погибли во время пожара в Краснодарском крае
В станице Холмская Абинского района Краснодарского края произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.


В ночь на 20 января, около трех часов утра, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. В результате возгорания погибли женщина, ее дети шести и девяти лет, а также грудной ребенок, которому не исполнилось и месяца.


Пожарные потушили пожар на площади 50 квадратных метров. В ходе разбора завалов были обнаружены тела погибших.


Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причина возгорания.

