Лукашенко объявил о присоединении Белоруссии к Совету мира по Газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о вступлении страны в Совет мира по урегулированию конфликта в Газе и выразил готовность следовать положениям его устава. Об этом сообщило агентство БелТА.


Лукашенко сообщил, что направил в США письмо с подтверждением готовности стать соучредителями предложенного совета. Агентство отмечает, что Белоруссия присоединилась к совету, следуя процедуре, описанной в письме президента США Дональда Трампа.


Ранее также сообщалось, что Трамп пригласил в Совет мира Россию и Китай.

