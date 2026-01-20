Лукашенко объявил о присоединении Белоруссии к Совету мира по Газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о вступлении страны в Совет мира по урегулированию конфликта в Газе и выразил готовность следовать положениям его устава. Об этом сообщило агентство БелТА.





Лукашенко сообщил, что направил в США письмо с подтверждением готовности стать соучредителями предложенного совета. Агентство отмечает, что Белоруссия присоединилась к совету, следуя процедуре, описанной в письме президента США Дональда Трампа.





Ранее также сообщалось, что Трамп пригласил в Совет мира Россию и Китай.