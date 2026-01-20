Силовики пришли с обысками к кубанскому чиновнику, который отсудил у пенсионерки деньги за обвинение в коррупции

В Краснодарском крае правоохранительные органы проводят обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко и его заместителя в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщает региональный портал 93.RU.





Поводом для интереса силовиков стало строительство дома социального обслуживания для людей с инвалидностью на хуторе Новонекрасовском. Объект стоимостью около двух миллиардов рублей возводился с 2023 года в рамках национального проекта «Демография». По информации издания, здание строили на неподходящем для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.





Ранее Максим Бондаренко уже попадал в публичное поле: он подавал в суд на пенсионерку, критиковавшую его в соцсети «ВКонтакте». В частности, женщина обвиняла Бондаренко во вранье и призывала к «чисткам» в рядах чиновников. Изначально Бондаренко требовал с нее 300 тысяч рублей за ущерб репутации. Суд снизил сумму компенсации до 85 тысяч 10 рублей.