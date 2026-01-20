Новости
Новости 18+
St
Трамп отказался от саммита G7 с участием России
18+
С такой инициативой ранее выступил Макрон undefined
Новости

Трамп отказался от саммита G7 с участием России

С такой инициативой ранее выступил Макрон

Президент США Дональд Трамп отказался посещать внеочередной саммит «Большой семерки» (G7) с участием России, который предложил организовать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.


Макрон предложил Трампу созвать саммит в личном сообщении, скриншот которого американский лидер позднее опубликовал, сразу после форума в Давосе — в четверг, 22 января. Кроме того, французский президент выступил с идеей пригласить в качестве наблюдателей представителей России, Украины и Сирии.


В своем послании Макрон также затронул вопрос действий США в отношении Гренландии, выразив недоумение по этому поводу. Вместе с тем он отметил совпадение позиций двух стран по ситуации в Сирии и обозначил потенциал для достижения согласия по иранскому вопросу. 


В завершение Макрон пригласил Трампа на ужин в Париже в четверг перед его возвращением в США. Позднее французский лидер уточнил в беседе с журналистами, что на данный момент конкретных планов по созыву саммита нет — имеется лишь готовность рассмотреть такую возможность.


Напомним, что формат «Большой восьмерки» (G8) перестал существовать в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено из‑за присоединения Крыма. После этого российская сторона не принимала участия в саммитах. Группа вернулась к формату G7, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США.


В Кремле ранее заявляли, что Россия не стремится вернуться в G8. По мнению Москвы, более предпочтительным является формат «Большой двадцатки» (G20).

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#саммит #g7 #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...