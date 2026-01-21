Слуцкий призвал сделать бесплатной проверку работ студентов на оригинальность

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал снизить финансовую нагрузку на студентов при подготовке ими выпускных квалификационных и научных работ. По его словам, студенты вынуждены прибегать к платным сервисам проверки оригинальности, что при высокой стоимости каждой процедуры и требованиям к многократной печати работ создает дополнительные барьеры и зачастую приводит к формальным отказам.





«ЛДПР предлагает ограничить обязательность платных проверок либо обеспечить студентам бесплатный доступ, установить прозрачные критерии оценки заимствований и приоритет электронной формы подачи работ. По данному вопросу готовится обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации», — сказал Слуцкий.





Лидер ЛДПР также обратил внимание на жилищные проблемы студентов. По его словам, в конце 2025 года молодежная организация партии провела мониторинг студенческих общежитий по всей стране. В 48 регионах общежития находились в аварийном состоянии, там не хватало бытовой техники, современной инфраструктуры и пространства для отдыха.





Политик призвал законодательно закрепить единый стандарт развития студенческих общежитий и условий проживания. В том числе он предложил уменьшить плотность проживания и увеличить пространства для жизни, сделать базовым стандартом продуманную электрификацию и высокоскоростной интернет, а также заняться ускоренным развитием кампусной системы по всей стране.





Слуцкий подчеркнул, что поддержка студенчества должна стать системной государственной политикой, а не разрозненным набором мер. Ведь только в этом случае молодежь сможет учиться, развиваться и брать на себя ответственность за будущее страны.