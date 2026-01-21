Самолет Трампа экстренно вернулся в Вашингтон из-за поломки

Борт президента США Дональда Трампа, направлявшийся в Давос на Всемирный экономический форум, экстренно вернулся и приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Как сообщило агентство Reuters, причиной стали неполадки в электрооборудовании самолета.





По данным пресс-службы Белого дома, президент США решил сменить воздушное судно, чтобы отправиться на форум. Трамп пересел на другой борт и направился в Цюрих, откуда затем отправится в Давос. Согласно информации от CNN и других медиа, глава государства уже в полете и продолжает свой путь.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался посещать внеочередной саммит «Большой семерки» (G7) с участием России, который предложил организовать президент Франции Эммануэль Макрон.