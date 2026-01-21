Российских школьников на уроках по основам защиты Родины научат собирать дроны и управлять ими

В российских школах на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) планируют обучать школьников сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами. Соответствующие средства обучения включены в перечень оснащения для новых учебных кабинетов, утвержденный правительством РФ.





Основной перечень содержит почти 90 позиций, включая массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, муляжи гранат, а также средства оказания первой помощи: жгуты, шины, тренажеры для сердечно-легочной реанимации. Кроме того, в него входят средства индивидуальной защиты: противогазы, респираторы, общевойсковой защитный комплект.





Дополнительный перечень, состоящий более чем из 50 наименований, включает образовательные наборы по БПЛА: дроны-конструкторы, программно-аппаратные комплексы для пилотирования, оборудование для аэрогонок. Также в список вошли электронный или пневматический тир, элементы полосы препятствий, прибор ночного видения, радиостанции, спасательное снаряжение и мини-лаборатории радиационно-химической разведки, передает РИА Новости.