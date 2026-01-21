Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

В Японии суд приговорил к пожизненному заключению Тэцуи Ямагами за убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году. Об этом сообщили агентства Kyodo и NHK.





Прокуратура запросила для 45-летнего Ямагами пожизненный приговор, а защита настаивала на сроке до 20 лет. Нападение на бывшего премьер-министра произошло во время его предвыборного митинга в Наре в 2022 году.





Всего по делу было проведено 15 судебных заседаний. Процесс начался в октябре 2025 года. На первом заседании подсудимый заявил: «Это правда. Без сомнений, я это сделал».





Осужденный заявил в суде, что его толкнули на убийство крайняя нужда, смерть брата и неприязнь к религиозной секте. В процессе судебного разбирательства стало известно, что мать Ямагами, которая была приверженкой церкви Объединения, разорила семью, отдав значительные суммы на нужды организации.





Подсудимый утверждал, что после гибели брата, который выступал против церкви Объединения, Ямагами решил отомстить. В Абэ он видел центральную фигуру, укрепляющую авторитет этой церкви, и полагал, что устранение политика нанесет организации серьезный удар.