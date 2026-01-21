Россия заработала на золоте 216 миллиардов долларов и почти компенсировала потери от заморозки активов на Западе

Стоимость золотого запаса России с начала специальной военной операции на Украине увеличилась на 216 миллиардов долларов благодаря рекордному росту цен на этот драгоценный металл. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные рынка.





Как отмечает издание, такая прибыль практически компенсирует потери от заморозки российских активов в странах Евросоюза и G7, которые оцениваются примерно в 300 миллиардов евро. Напомним, что в ЕС до сих пор не достигнуто соглашение о механизме использования этих средств для поддержки Украины.





Резкий рост стоимости золота в последние четыре года агентство объясняет повышенным спросом со стороны центральных банков, инфляционными ожиданиями и геополитической нестабильностью. В 2025 году цена на металл поднялась примерно на 65%, это стало самым значительным годовым увеличением с 1979 года.